世界衛生大會明登場 我方到現在還沒收到邀請函 16:422020/05/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界衛生大會明登場 我方到現在還沒收到邀請函。圖為衛福部部長陳時中。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生大會明天（5月18日）登場，但衛福部證實，我至今仍未收到邀請函。衛福部國合組表示，現在朝向討論，若疫情緩和可能改在十月或是十一月舉辦實體會議，可能將爭取實體世衛大會會議的參與。 衛福部國合組技監劉麗玲表示，因為疫情嚴峻，歐盟有考慮延後到十月或十一月再舉辦實體會議，屆時可能再次爭取參與，方案包含由友邦國家幫忙發言讓台灣參加。 至於過去都會在日內瓦與其他國家的衛生部長自行舉辦雙邊會議，今年可能改以線上防疫視訊會議的方式，自行舉辦論壇再邀請其他國家一起參與。 (中時 ) #世界衛生大會 #衛福部 #邀請函 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫有成 衛福部將積極外宣 04:102020/05/13 兩岸要聞 國際會議最新全球排名出爐 台灣攀升亞洲第4 23:172020/05/13 兩岸 ICCA國際會議排名 我升至亞洲第四 04:102020/05/14 財經要聞 博錸新冠病毒檢測試劑 獲衛福部食藥署外銷許可 09:242020/05/15 財經 工會憂醫護津貼限制多 衛福部：多人上班可檢附班表申請 17:212020/05/15 生活 陳時中盼參加11月WHA實體會議 04:102020/05/16 國際大事 開放醫事人員出國？陳時中：除非有必要否則不建議 14:222020/05/16 生活 衛福部視訊會議各國踴躍 人數、層級超越以往 14:212020/05/16 生活 理想大地推活氧會議假期 04:102020/05/17 產業．科技 開放醫護出國 阿中暫不建議 04:102020/05/17 生活新聞 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 社會科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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