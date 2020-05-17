世界衛生大會明天（5月18日）登場，但衛福部證實，我至今仍未收到邀請函。衛福部國合組表示，現在朝向討論，若疫情緩和可能改在十月或是十一月舉辦實體會議，可能將爭取實體世衛大會會議的參與。

衛福部國合組技監劉麗玲表示，因為疫情嚴峻，歐盟有考慮延後到十月或十一月再舉辦實體會議，屆時可能再次爭取參與，方案包含由友邦國家幫忙發言讓台灣參加。

至於過去都會在日內瓦與其他國家的衛生部長自行舉辦雙邊會議，今年可能改以線上防疫視訊會議的方式，自行舉辦論壇再邀請其他國家一起參與。

(中時 )