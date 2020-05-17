蕭淑慎17日錄中天綜合台《小明星大跟班》，她前陣子因罹患十二指腸癌剛動刀，提及醫生已把受腫瘤波及的器官全部割除，「腫瘤已經全部切掉，包括12指腸、1／3胃、胰臟頭、膽及膽管等都切掉了，不用再吃標靶藥物及化療，只要定期追蹤。」雖然醫生說因器官切除，她得糖尿病機率大增，但現階段無須擔心。

蕭淑慎坦言月初發現肚臍因開刀留下的洞，周圍皮膚忽然發硬，讓她跟工作人員緊張不已，老公梁軒安相對鎮定，覺得應該是皮膚復原的過程，幸好醫生看完，判定傷口周圍皮膚發硬的原因與老公猜測相同，「這次手術開了5個洞，肚臍這個最大。」本以為復原期會繼續變瘦的她，結果大失所望，「瘦了8、9公斤，開完刀只有47、48公斤，現在是51公斤。」她本來就對於辣及油炸等刺激性食物沒有特別喜好，現在則是少量多餐。

蕭淑慎與梁軒安感情甜蜜。（盧禕祺攝）

至於未來是否積極求子？蕭淑慎表示：「現在隨緣，之前吃標拔藥物9個月，如果要懷孕得讓身體修復1年，加上我的年紀，不僅會太辛苦，對孩子也不公平。」早年努力工作的她因有包租婆身分，對於演藝工作得失心不會太重，「現在一切身體至上。」對於老公一路支持，她看在眼裡甜在心底，「他很愛惹我生氣，但其實很貼心，只是喜歡鬧我。」

(中時 )