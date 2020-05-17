總統府驚傳遭駭客入侵，隨後有網路媒體也出現所謂的「密件」、繪聲繪影指射綠營內部派系鬥爭。民進黨立委高嘉瑜今（17）日在臉書爆料，她早在5月7日即質詢國安局長邱國正，並要求國安局應加強監控，防止我國重要基礎設施及國安資訊遭受攻擊。

高嘉瑜在臉書稱，她5月7日在質詢時指出，國內醫療機構從去年8月起就陸續傳出遭駭客攻擊事件；4月底5月初CDC（衛服部疾管中心）也傳出官員帳密遭駭外洩事件，再加上中油、台塑及科技大廠也陸續遭駭，目標直指重創我國國家安全。

此外，數位身分證預計於年底上路，但從NGO到國安諮詢委員李德財等百位學者都持反對意見， 加上近期資安事件頻傳，更讓民眾對數位身分證的隱私、資安外洩疑慮加重。

高嘉瑜也建議國安局扮演協調角色，串聯各部會，建立資安清單或相關機制，才能修補行政及立法上的資安漏洞。

高嘉瑜今（17）日更在臉書呼籲，應儘速統整建立國家資安清單、舉行跨部會資安會議，調查局資安工作站，如何能有效打擊駭客攻擊、繩之以法也是當務之急。

(中時電子報)