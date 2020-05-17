3歲童遭誘騙上機車丟包公園 警鎖定嫌犯全力追緝 16:562020/05/17 中時 王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名3歲孩童在中壢家樂福時遭誘騙上機車，又被嫌犯丟包在大溪公園內。（中壢分局提供／王思云桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢區一名3歲兒童在16日下午1點43分時在中壢中山東路二段家樂福走失，家人急著找人，但兒童接著被人發現在遠在12公里外的大溪公園內。 經了解，警方透過監視器追查發現，這名孩童是被嫌犯從中壢「家樂福」因不明原因誘騙上機車，路途中兒童不斷哭鬧，以致被嫌犯直接丟包在大溪中正公園內，這時孩童哭聲吸引剛好在巡邏的管理員注意，於是向大溪南雅派出所報案。 警方說，目前已鎖定嫌犯，並佈線全力追緝中。 (中時 ) #桃園 #l3歲童 #遭誘騙 #機車 #丟包 #公園 #鎖定 #嫌犯 #全力 #追緝 #兒童 #公園 #大溪 #中壢 也許您會感興趣 推薦閱讀 新店隨機殺人案法扶律師甫受委任 首開庭就改期 16:462020/05/13 社會 寵物公園圍欄鏽蝕傾倒 議員為桃園毛小請命 22:052020/05/13 生活 同建築師、同工法 市府全檢測 04:102020/05/14 地方新聞 江啟臣：黨中央絕對全力配合、全力力保韓國瑜 11:422020/05/14 政治 新北無菸公園揪違規 473件陳情只開罰129件 04:102020/05/15 地方新聞 機車驗排氣逾期 最重註銷牌照 04:102020/05/15 地方新聞 急難紓困實施方案 桃園核定破億元 20:142020/05/16 生活 香港海洋公園面臨倒閉 04:102020/05/17 專題周報 娃娃曾遭老爸張魁丟包 「只記得載狗回家」 04:102020/05/17 娛樂新聞 湖口王爺壟運動公園 預計年底完工 09:342020/05/17 生活 社會熱門新聞 小貨車鋼瓶爆炸？ 火燒車19分鐘變廢鐵 - 社會 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 石門俞家肉粽負責人違規迴轉 撞死重機騎士 - 社會 特種部隊訓練出包 脫褲照曝光網笑翻 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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