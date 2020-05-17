中壢區一名3歲兒童在16日下午1點43分時在中壢中山東路二段家樂福走失，家人急著找人，但兒童接著被人發現在遠在12公里外的大溪公園內。

經了解，警方透過監視器追查發現，這名孩童是被嫌犯從中壢「家樂福」因不明原因誘騙上機車，路途中兒童不斷哭鬧，以致被嫌犯直接丟包在大溪中正公園內，這時孩童哭聲吸引剛好在巡邏的管理員注意，於是向大溪南雅派出所報案。

警方說，目前已鎖定嫌犯，並佈線全力追緝中。

(中時 )