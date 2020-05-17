員警攔下何男駕駛的自小客後，見其還想倒車逃，立即拿出警棍擊破車窗。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

馮惠宜／台中報導

23歲何姓男子17日中午和友人喝酒後酒駕，約在13時50分開車行經北區柳川西路3段180巷口，被巡邏的第二分局文正所警員發現其行跡可疑示意他停車受檢，未料，何男竟加速往篤行路方向逃逸，警方一路鳴笛尾隨，終於在西屯路一段116號前攔下該車，當下立即持警棍破窗，要求何男下車進行酒測，酒測值已超過法定標準值，警方也依違反公共危險罪將何男等5人移送偵辦。

何男酒後開著自黑色小客載著4名友人，員警執勤發現自小客乘客吸菸且形跡可疑即示意該車停車受檢，未料，該車拒檢並直接加速逃逸，警方一路鳴笛尾隨，終於在西屯路一段116號前攔下該車，該車仍企圖倒車逃逸，憂心其行為威脅到其他用路人安全，員警當下持警棍破窗，順利將何男等人制伏逮捕。

何男下車後警方即發現濃濃酒味，當場予以實施酒測後超過法定標準值，何男則聲稱到友人處聚餐喝了一些酒，全案警方依法移送偵辦，同車4名乘客依規定連作依法告發。警方呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

(中時 )