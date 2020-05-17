日本《讀賣新聞》17日報導，中國與南韓正與日方商討，準備放寬商務旅客入境限制，以重啟跨國經濟活動。不過，因日本政府擔心，放寬出入境限制可能導致新冠疫情再度升高，目前抱持審慎態度。

日本目前禁止約100個國家或地區的旅客入境，包括大陸和南韓。隨著中韓逐步重啟商務往來，雙方也開始尋求與日本恢復來往，讓病毒檢測呈陰性的商務旅客入境。但由於日方檢測能力有限，可能無法對所有商務旅客進行檢測。

日本外相茂木敏充上周五（15日）在記者會上談及放寬入境限制一事，認為初期可優先批准商務客、專家等必要人員入境，觀光客則不急著開放，無論如何都要先等到國內疫情緩和為止。外務省官員認為，在國內緊急狀態令的有效期間，放寬海外入境限制有一定困難。

中韓於本月1日開啟商務入境快捷通道，讓南韓及大陸10個省市的重要商務、物流、生產及技術服務人士，可以更有效率的入境。利用快捷通道入境中國的南韓人士，只需隔離1至2天，不用接受14天隔離。

(中時 )