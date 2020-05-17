中職本季比賽時間拖太久，成為討論焦點，日前聯盟發出聲明，希望裁判加快比賽節奏，從而衍伸出放寬好球帶的議題，對此富邦悍將總教練洪一中認為規範過後有差，不過投手教練吳俊良、樂天桃猿總教練曾豪駒則認為沒感覺，但節奏變快倒是有感受到。

本季平均比賽時間來到3小時43分，比過去耗時更久，影響比賽品質，因此聯盟15日發表聲明，提醒各隊注意比賽節奏，也要求裁判注意加快節奏的觀念。不過有諸多原因造成比賽時間久，其中中職打高投低現象嚴重，打者海灌分數造成投手用球數暴增，因此「放寬好球帶」議題也被拿出來討論。

前日中信兄弟與統一獅僅花約3小時就完賽，兄弟總教練丘昌榮就說，好球帶放寬很有感，不過另一地悍將對桃猿兩邊教練看法不一，洪一中認為周五的好球帶好像有寬一點，「投手好球率比較高，打者下場後會抱怨好像壞球判好球等等，所以應該有寬一點。」

不過曾豪駒持不同意見，他認為跟過去差不多，不過節奏有變快倒是真的，「裁判在賽前也有說不要退出打擊區，這部分有規範讓大家習慣，對球賽進度是有幫助的。」對於好球帶，曾總認為要看每個裁判習慣不同，不管裁判判得如何，都要做好自己該準備的。

而悍將投手教練吳俊良同樣認為好球帶沒變寬，「沒有感受到，不過獅象那邊好像有。」吳俊良認為好球帶沒變寬不要緊，重要的是好球帶要固定，「之前我那年代有個裁判對好壞球很嚴謹，所以是他執法我都丟很好，因為我知道他的範圍。」

吳俊良點出近期有發現裁判在某個位置判好球，但到了決勝時丟同位置又變壞球，這點讓他較不滿意。

(中時 )