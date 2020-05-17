健保費用是否調整？前衛生署長楊志良表示，，佩服陳時中趕在這時候調整費率，他直言，幾年前時他就調漲保費，但當時台灣人口呈現「葫蘆型」，即使生產人口多推動的難度就很高，如今台灣人口呈現「倒三角形」，若要調整，勢必會引發世代衝突。

「錢不夠是確定的」，楊志良指出，台灣健保捉襟見肘不是新鮮事，改革勢在必行，誰當家都要面臨這個問題，但困難處在於，生產人口越來越少，而看病多的都是老年人，不管怎麼調整，都是有工作的人承擔，但繳錢的年輕人用保費少，若再調漲，可能引發世代衝突不公平感高。

「每個人都說節省，但怎麼省還是有限」，楊志良直言，面臨人口老化，調整是必要的，但以節省的方式，對於健保收入很有限，尤其目前又面臨新冠病毒的衝擊，國內經濟不是一兩年就可以恢復，但對於陳時中敢提出來，他肯定「是對的」，陳時中不做，可能也沒人敢做了，加上調整需要一段時間討論，避免措手不及。

(中時 )