金馬最年輕影后李小璐2年前爆出疑似與饒舌歌手PG One搞婚外情，讓跟她結婚多年、育有一個女兒的星老公賈乃亮捲入戴綠帽疑雲，雖過程中兩人作了許多解釋澄清，然仍於去年底發表共同聲明，宣告7年夫妻情離婚收場，而事隔2年，賈乃亮最近被曝光目睹民眾求婚現場的反應，讓網友看了心碎。

賈乃亮與李小璐離婚後各自營生，成了單親爸爸的他雖努力回歸演藝工作，但不時被發現狀態不佳，私下常顯露落寞的表情，也變憔悴了不少，而賈乃亮近日參與了實境秀《親愛的來吃飯》，最新一集節目片段曝光，只見賈乃亮跟王祖藍組隊，幫一名退伍軍人策畫求婚驚喜，沒想到賈乃亮在過程中顯露了內心對感情事的狀態。

賈乃亮充當求婚幫手，親眼見證了素人來賓向女友單膝下跪求婚，賈乃亮在一旁聽著來賓的告白，竟情緒失控哭得眼淚鼻涕滿臉，甚至忍不住轉身拿手掩住了臉，但眼淚完全止不住，情緒比女主角還激動，這些反應都被網友看在眼裡，推測2年過去，他仍處於與李小璐婚姻破局的陰霾，不禁心疼。

(中時電子報)