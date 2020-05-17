縣長張麗善（左）當面向經濟部長沈榮津（右）遞陳情書，希望經濟部協助縣府購得雲林科技工業區的環保用地、台西工業區與新興工業區招商引資、離岸風力興建計畫運維港在箔子寮港。

雲林科技工業區聯外道路全長11公里，西起國道1號旁的省道台1線，途經大北勢區、竹圍子區、石榴班區，末端連接台3線通往國道3號，最後的1.5公里今（17日）終於通車，命名為「縣道158延伸線」，這一步走了20多年。

雲林科技工業區於26年前（1994年）報編通過，1995年斗六、斗南一帶的大北勢區動工開發；1999年再開發竹圍子區（當時稱絲織工業區）；2013年再開發石榴班區。

雲林科技工業區動工後，也闢建聯外道路，交通部同意納入公路系統，編定為「縣道158線之延伸線」。

雲科工區聯外道路計畫由經濟部工業局主導開發，前縣長廖泉裕、張榮味縣長都接續推動，大北勢區及竹圍子區的聯外道路8公里長最早興闢完成；竹圍子到石榴班區也於2018年底完工通車。

路網的最後1.5公里，即石榴班區至省道台3線路段今年3月竣工，全線11公里聯外道路系統興建完成！工業局移交縣府接養管理，並於今（17日）舉行通車典禮，經濟部長沈榮津、縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人均出席。

沈榮津表示，最後1.5公里開闢經費，工業局出資8億元、縣府配合1億元，雲林科工區聯外道路形成台一線、台三線、國一、國三的路網。

縣長張麗善致詞感謝經濟部，也當面向沈榮津遞陳情書，希望經濟部協助縣府購得雲林科技工業區的環保用地、協助台西工業區與新興工業區招商引資、離岸風力的運維港留在箔子寮港。

(中時 )