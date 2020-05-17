EX-亞洲劇團校園戲劇推廣「藝起十八相見」系列計畫，今年因應疫情轉型推出3.0版，將校園演出轉型為廣播形式，18日起至6月19日開放苗栗縣各級學校免費申請播放。

EX-亞洲劇團首次錄製讀劇，以廣播形式推廣戲劇，透過演員讀劇讓學生以聆聽的賞析方式彷彿置身劇場，進而思考劇中延伸的社會議題。EX-亞洲劇團行政總監林浿安表示，「讀劇」是劇場表演型式中以聲音表情為出發的一種演出方式，有別於聲光俱全的影像播放，能夠讓觀眾更專注在接受的聲音訊息當中，同步強化「打開觀眾想像空間」的藝術價值。

EX-亞洲劇團指出，演出變為廣播劇型式解決社交距離疑慮，更能透過重複、大量播放讓更多學生賞析，擴散藝文效應，廣播劇的內容並選自印度經典作品《雨季的美麗與哀愁》，故事題材淺顯易懂之外，劇中亦包括公民哲思、環境保護等議題，學生能夠運用自己的想像力在心中上演劇場小宇宙，也能在聆賞故事之後延伸探討故事內容。

EX-亞洲劇團期盼，透過戲劇情境方式能引發討論，讓學生們在賞析時引發對藝術核心價值的思索，與108課綱中的社會參與主體緊密扣連，歡迎苗栗縣內有興趣的學校或機構於活動期間18日至6月19日，與EX-亞洲劇團聯繫，可洽 037-262860羅先生。

(中時 )