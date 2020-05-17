衛福部長陳時中先前接受平面媒體專訪，透露下一個艱難任務是調漲健保費率。陳時中今天在指揮中心被動追問時表示，今年健保署及健保會將開會討論，但調漲健保費率是非常嚴肅議題，要如何不喪失社會保險及量能付費的基本精神，去蕪存菁，必然要經過學者專家各界討論，集思廣益讓制度更完整。

今天指揮中心再度宣布零確診，我國已挑戰連續十日零確診成功，指揮中心在桌上擺上十尾石斑魚，並擺上一個紙板寫著「以石慶十，十全十美」，阿中部長並請媒體大啖石斑魚。

陳時中在防疫記者會上談及健保費調漲改革，他表示，這個問題牽一髮動全身，是非常嚴肅的議題，以往就有相關論壇進行討論。整體來說，台灣健保費應該要調整，希望從大結構面討論，也不喪失社會保險、「量能付費」的基本精神，在單一保險結構下讓制度更完整。

陳時中說，台灣健保多年來這麼成功，制度有優點、缺點，包含結構上的問題和不得不的情況，如何去蕪存菁，把有問題的地方改善，必然要經過專家學者各界討論，現健保署同仁，公衛專家，比起當年實施健保累積更多經驗，集思廣益可讓制度更完整。

針對防疫成績單，陳時中表示，我國防疫的期中考考得還不錯，但期末考還要努力，不論疫苗或藥物，都還有一些需要等待。至於自豪的部分，他說，可以說這次防疫是全國國民力量展現，在世界各國封鎖情況下，台灣沒有用強制方法，呼籲國人配合大家一起來做、抗疫，充分展現台灣人民素質的展現。

陳時中人氣旺，昨天親至寧夏夜市知名連鎖滷肉飯餐飲店用餐，被問到未來動向是否參選雙北市長？陳時中表示，目前沒有規畫參選，吃完滷肉飯的下一步，是「找大家(媒體)去外面踏踏青」，已經在規畫中。

(工商 )