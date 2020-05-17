張帝、鄭進一、張魁、小百合都參與《有家雜貨店》演出。（東風提供）

東風衛視自製的都會溫馨輕喜劇《有家雜貨店》，將於18日晚間8點首播！該劇故事改編自「魁嫂」楊珮琪的原創小說，由張魁、鄭進一、娃娃(張幼楒)、顏曉筠、宋城希主演，講述雜貨店老闆張魁與里長伯鄭進一這兩個整天鬥嘴鼓的冤家，和三位個性迥然不同的女孩子之間逗趣的故事，劇情貼近生活、充滿人情味。許久未在螢光幕上露面的張帝和第一次演戲的「小百合」周月綺也加入演出陣容，可說是相當難得的國寶級組合！

這也是張魁和女兒娃娃父女首度合作戲劇，娃娃說拍戲很有趣，因為大伯張帝、鄭進一和張魁都是綜藝咖，完全不按照腳本來演，三人一言一行全都是哏，每天拍戲就像在看綜藝節目Live Show，她覺得真的好厲害！張魁表示：「拍戲就是信手捻來，有時候完全照著腳本講出來的話不像是話，臨時突發奇想的一些效果也不錯。」

小百合與娃娃飾演母女。（東風提供）

而從未演過戲的資深歌手小百合周月綺，戲劇處女秀就獻給《有家雜貨店》，但演唱時總是習慣笑咪咪的她，被爆演戲時竟然喜怒哀樂全都是同樣的一號表情，在拍攝現場讓導演教戲教得好無力，也讓現場眾演員都笑翻了！談到與小百合合作拍戲的感覺，飾演里長伯的鄭進一笑稱：「沒有表情也很難演！那個角色本來不是那樣（一號表情）的設定，結果劇本到最後也為了她改成那樣，滿有意思的。」

《有家雜貨店》劇中設定的雜貨店，其實原型是來自於魁嫂大稻埕娘家所開設的中藥鋪，在當地是也很有威望的家族，魁嫂從小可說是含著金湯匙出生的千金大小姐。當年她在電視上看到紅透半邊天的張魁，對他一見鍾情，後來倒追成功。婚後魁嫂放著大小姐不當，默默在背後勞心勞力支持張魁的事業，現在已經結褵30年，兩人總是形影不離，張魁的演藝與投資事業背後，魁嫂更是無怨無悔支持，只要張魁有任何天馬行空的想法，魁嫂都會想辦法生出錢來資助，難怪女兒娃娃覺得爸爸就像被寵壞的小孩。

張魁與女兒娃娃一起上節目宣傳新戲。（東風提供）

也因為魁嫂凡事親力親為的個性，讓她在《有家雜貨店》開拍前夕就累出病來引發小中風，到醫院掛急診，血壓還一度飆升到217，醫院還出動8名醫護人員緊急救治，當時連開鏡儀式都無法參加，讓張魁覺得很虧欠她。

該劇去年11月開鏡，拍攝期間遇到新冠肺炎疫情升溫，劇組一度不敢進棚「群聚」錄影，打亂了拍攝進度，幾經波折終於在3月順利殺青。如今終於排除萬難要上檔了，張魁感性表示，《有家雜貨店》是一齣肥皂劇，不用傷腦筋，現在很多的戲劇鬥智、充滿血腥，讓看的人太有壓力了，但是《有家雜貨店》裡呈現的是平實、家庭生活的趣味，讓人看了會引發共鳴，會心一笑，希望能要帶給觀眾有溫度戲劇內容。

(中時 )