草屯垃圾堆置場打包的垃圾高達7000噸，為從源頭減量，南投縣環保局宣布自3月起不收四大超商垃圾。（南投縣環保局提供／王文吉南投傳真）

南投縣每日約產生250噸垃圾，由於沒有垃圾焚化爐，只能尋求其他縣市處理，目前草屯垃圾堆置場已堆置5萬多噸等待去化。為降低垃圾清運負荷，南投縣將四大超商垃圾畫入事業廢棄物，宣佈自3月起不再收運縣內187家連鎖超商垃圾，預估每日可減少收運3至5噸垃圾。

南投縣並無焚化爐，13鄉鎮市公所每天各自收運垃圾，暫放於堆置場，再外運其他縣市焚化爐去化。南投縣每日產生250噸垃圾，但去化速度緩不濟急，廢棄物長年累積，尤以草屯垃圾堆置場垃圾山最為棘手，包括打包的7000噸，和堆置的5萬多噸，散發惡臭和汙水。

南投縣環保局長方信雄表示，南投縣沒有焚化爐，所有垃圾都得外運焚化，但在議會監督下，各縣市對「外來」垃圾常抵制，遇到焚化爐歲休，更影響處理量，以致未能外運的垃圾持續累積，惡性循環，不是打包就是堆置。

方信雄表示，為降低垃圾清運負荷，從源頭加強控管，除公告量販店垃圾為事業廢棄物，最近再納入四大超商，自3月起不收運縣內13鄉鎮市187家7-11、全家、OK、萊爾富的垃圾，由各店家各自清運，全縣每月可減少約94噸垃圾，是6都之外第1個不收超商垃圾的縣。

此外，南投縣環保局為減少垃圾量，祭出破袋稽查、垃圾分類等措施，2019年資源回收率達到50.37％，比前年同期增加1萬7823噸。

(中時 )