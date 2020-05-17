吳是閎日前推出新單曲〈最後一次〉，歌詞描述情侶分手前不捨的心情，聊起創作靈感，他說：「主要是自己的經歷，奶奶過世時的心情，也融入前一段感情分手的情緒；年初錄音時我修改了自己唱歌的方式，錄音師發現我怎麼聲音不太一樣，一度以為是錄音設備壞了。」他3、4年前因喉嚨長瘜肉而開刀，進手術房前一天得知手術需全身麻醉、必須家人簽名同意，孝順的他才告訴住在雲林的爸媽，急得兩位老人家趕赴台北。

吳是閎日前拍新歌〈最後一次〉MV。（星火映畫提供）

順利完成手術後，吳是閎開始重視嗓子保養，「再能唱再有耐力，還是會注意哪些東西不能吃，辣、酒盡量不碰，平時多喝水，沒必要幾乎都不講話，我算是很安靜的人，練歌、錄音或上節目才會用到嗓子，盡量把喉嚨使用程度降低，讓它能休息就多休息」。

演出〈最後一次〉MV時，他很快就能融入劇情，歌迷讚賞有演戲天份，吳是閎謙稱自己之前雖試過鏡、拍過廣告，但隔行如隔山，演戲還需要多磨練，「之前拍廣告時被導演一直喊卡，說我包袱太重、放不開，身為演員應該要放開，確實自己還有很多不足，演戲跟唱歌一樣都要投入情感，情緒張力、表情細節還有很多值得我學習的地方」。

(中時 )