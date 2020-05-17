今年有一個新的詞叫「大內宣」，在嘲諷綠營以「出口轉內銷」的方式，從國外進口「台灣好棒棒」的新聞，藉以提高民眾對綠營政府認同度。網友直斥，「大內宣」如同嗎啡，麻痺台灣人對國際變動的感覺，哪天台灣怎麼被賣的都不知道。

有網友在其臉書頁《文翔政論》指出，這幾年來，綠媒不斷用各種標題報導，美媒、加拿大學者、華府研究員稱綠營好棒棒的新聞，看起來好像找了美加兩國的國際認證，但實際打開新聞，都會看到同一個名字。

《文翔政論》讚嘆，大內宣的手法五花八門，一來綠營確實在海外長期經營有成，各國都有親台、獨派團體；另外，海外也許多研究台灣的學校或智庫收錢，也早已不是秘密，因此產生一批「知台」學者，也是理所當然的事。

網友揭露，什麼某某國會議員挺台灣，或是跟誰誰誰見面，一般人可能不曉得，見面或是幹嘛的，是有價碼的，PO文也是有價碼的，這也是業界公開的秘密。更不用說，網紅全部都有價格，沒什麼好意外的。

網友分析，「大內宣」輕易鑽進了台灣人對自我認同脆弱的心靈空隙，因此來自世界各國的肯定，對台灣人有如毒品般重要。

《文翔政論》強調，國際越來越認同台灣是好事，但必須是建立在「事實」而非「虛幻」上，否則「大內宣」就真的是嗎啡，麻痺台灣人對國際變動的感覺、製造對國際局勢的幻覺，哪天台灣怎麼被賣的都不知道！

(中時電子報)