會考落幕，台南市今年因為取消特招，原本特招名額都加入免試名額，台南一中有288個特招名額、台南女中180個，因此，預估今年2校錄取分數比年略降一些，南一中總分要98分、會考4A1B，總積點約28點（不含作文），南女總分也要98分、會考4A1B，總積點約26點（不含作文）。

補教業者張簡永祥表示，今年會考人數跟去年相當，大約1萬6000人左右，去年台南一中總分100分、會考5A，台南女中98分、會考4A1B，作文都要5級分，今年受特招名額加入免試，預估分數略微降低。

此外，今年台南區已廢除單項比序，也降低體適能比重，因此，全體考生多元分數幾乎可滿分，所以，今年各校錄取大致決定於會考總分及總積點，錄取比序順序是先比5科總分（30分），同分再比總積點。

今年作文積點採1、0.8、0.6計算，重要性變得極微，他認為，若作文能寫出6級分，價值遠勝過（大於）學科1個＋號，也因為作文僅占小數點，所以同積點時，作文才會發揮比序效用。建議基於鼓勵學生寫作，明年作文比重應提高為2點或3點加以區分，才具說服力。

會考成績通知單將於6月5日寄發，集體報名考生由所就讀國中轉發。6月5日當日上午8時後開放網路成績查詢，倘考生本人或家長有複查成績需求，應於6月7日至6月8日每日上午9時至下午4時，攜帶簡章所載應檢附資料，親自至台南考區國中教育會考試務會(台南二中)辦理。教育局表示，會考後最重要的是免試入學的志願選填工作，籲請各國中要輔導學生完成志願選填，以銜接下一階段教育；也提醒家長協助孩子選填志願，給予適當的支持與關懷。

(中時 )