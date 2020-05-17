雲林縣長張麗善今（17日）參加雲林科技工業區聯外道路最後1.5公里通車典禮時，趁機當面向經濟部長沈榮津陳情3案，包括雲林科技工業區的環保用地讓售雲林政府以解決垃圾去化難題、台西及新興工業區的招商引資、離岸風力的運維港請求留在雲林縣箔子寮港等事。

張麗善指出，雲林科技工業區大北勢區環保用地去年已獲縣議會通過分年編列購地款項，讓售事宜最近突然變卦，讓她操心不已，此環保用地將設置綜合廢棄物處理中心，為打造雲林縣垃圾自主能力之用，希望沈部長協助溝通。

張麗善表示，台西產業園區計畫已重新檢討，為提供工業發展所需腹地，所需經費請希望能納入前瞻計畫二期。新興工業區東二區尚有產業用地，也請經濟部辦理招商，並督促太陽能承租廠商實踐規畫。

張麗善說，離岸風力興建計畫的運維港口，希望能在雲林縣四湖鄉箔子寮漁港落地生根，改善漁民的港口運用空間及使用條件，也促進地方產業共同發展，增加縣內就業機會。

(中時 )