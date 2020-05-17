透個母隊合作金庫羽球隊的夏令營活動，讓羽球女將白馭珀心裏種下到基層推廣羽球運動的種子，近日因為新冠肺炎疫情全球體壇暫停賽事，白馭珀趁著難得的空擋，前進屏東萬巒國中進行公益指導。

白馭珀透露，自己一直希望有能力的話，要去基層做推廣，或是舉辦像合庫夏令營這樣的活動，「這一次受到教練私下的邀請蠻開心的，自己終於有機會可以為基層盡一份力。萬巒國中羽球隊算是一支規模較小的球隊，相較於都市球隊，可能競爭刺激性沒那麼足夠，我盡量提供他們這階段可以學習的觀念和技巧，分享過程當中，他們的學習力和反應都很好，有些選手很快就能舉一反三，也很積極向我提問，希望他們能因此有收穫。」

白馭珀補充，透過這次機會，除了盡量帶給選手們自身經驗外，從這群國中生身上學到很多，「我會去回顧自己當時在國中這個階段的想法，當初學習時那股熱情還在不在，以及我未來如果要指導基層的話，我還需要具備什麼樣的能力。」

羽球是消費相對較高的運動，像是球、球拍及球拍線的消耗，鞋子的磨損，比較缺乏資源的小朋友就不易參與，但這些在偏鄉的小朋友有很多人具備天賦，身材條件也不錯，白馭珀呼籲關心體育的朋友、企業一起投入資源，不論是實質金錢贊助，或是關心比賽給予鼓勵，都能產生正面影響，她也希望未來自己有更多機會持續回饋。

(中時 )