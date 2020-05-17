高雄市客家集團婚禮邁向第8個年頭，撮合超過200多對佳偶，今年雖遇新冠肺炎疫情，但在防疫有成下，婚禮將如期於11月舉行，高雄市政府客家委員會端出萬元禮券與喜宴優惠，邀請50對新人步上紅毯，參與一場結合傳統客家古禮與藍衫時尚秀的婚禮。

「2020客庄12大節慶～客家婚禮客家宴」將於11月15日上午在高市新客家文化園區登場，新人將身著時尚藍衫禮服，在客家古禮迎親隊伍引領下踩街進場，宣讀愛的誓言，繫上愛的腕花，進行長輩上燈祝福、插頭花、食新娘茶等客家傳統婚俗禮儀。

高雄市客委會表示，因應新冠肺炎疫情變化，今年客家宴將改採健康、輕食、野餐的方式進行，利用園區中浪漫的花樹、綠草如茵的開放空間及輕鬆愉悅的氛圍，營造別開生面的喜宴，讓新人與親友們可以安心、健康的參與。

客家集團婚禮新人招募自即日起開放報名至7月31日截止，不限性別、年齡、國籍，只要未婚且對客家文化有興趣者均可報名參加；入選的50對新人，每對新人可獲1萬元禮券、精美紀念結婚證書、婚禮紀念隨身碟及客家喜宴優惠等專屬好禮，歡迎有興趣的未婚朋友上高雄市政府客家事務委員會官網查詢詳細資訊。

(中時 )