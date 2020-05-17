為響應聯合國的世界視覺日，高雄市123視障追風協力車協會17日在蓮池潭物產館前廣場，啟動連續5個月的密訓，預計於10月1日至11日，展開「永不放棄-世界視覺日環台123」宣導活動，將共騎協力車，環台灣島計11天。

高雄市123視障追風協力車協會為落實愛眼、愛盲及明盲協力互助永不放棄精神的宗旨，乃規劃「永不放棄- 世界視覺日環台 123」宣導活動，由失去視覺的視障朋友，來呼籲及宣導愛眼、護眼知識。

協會理事長許育豪指出，環島活動將由視障者15人及領騎教練15 人，騎乘KHS-T20型協力車及志工10人，環台灣島一圈計11天，約1100 公里。

活動從高雄市政府出發、經台東市鐵道藝術村、花蓮石雕公園、中正紀念堂自由廣場及雲林縣口湖鄉公所等地，舉辦5場宣導世界視覺日記者會，並分送約1000份愛眼及愛盲相關宣導資料。

高雄市政府社會局長黃淵源說，舉辦該活動很有意義，市府樂觀其成，也會給予必要協助，未來4個多月是訓練期，希望大家多加油。

高雄中學畢業校友陳本康說，2022年10月是雄中百年校慶，為響應校友會發起的「雄中100、高雄100」百件公益活動，希望環台宣導世界視覺日活動，也能成為雄中百年校慶亮點。

(中時 )