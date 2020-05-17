14日富邦悍將對上中信兄弟，先發投手陳仕朋3.1局被敲10支安打、狂失6分，提前退場也吞下敗投，悍將將剩下局數交給今年剛升上一軍的投手楊彬，默默投完剩下5.2局，也讓悍將牛棚喘口氣，事後投手教練吳俊良表示，不管是他或者是總教練洪一中，都相當滿意當天楊彬的投球表現。

當天楊彬中繼5.2局，投球局數比先發的陳仕朋還要長，被敲8支安打、失5分，送出多達6次三振，這也是他生涯在一軍投出最長局數。吳俊良表示，當天讓楊彬吃完剩下局數，不僅是因為當時球隊落後想要節省投手使用量，也是想要給他一個測試機會。

楊彬今年在二軍以先發為主，連續4周都有出賽，最多能投7局、106球，13日升上一軍後，隔天就獲得出賽機會，楊彬表示當下並不知道要丟完剩下的局數，不過每次下場教練就說繼續丟，「也沒想這麼多，只想說教練交給我就把它完成。」

楊彬緩解牛棚使用量，投表現也讓教練團眼睛一亮，吳俊良說，「結果我和總教練都很滿意，他上來不會怕、不會緊張，不只丟一局、還丟到5局，代表他能力不錯。」楊彬去年選秀加入中職，相較一軍初登板比起來，楊彬認為現在更有企圖心，「第一次上一軍會亢奮，這次比較強烈想丟出成績，希望留在一軍名單。」

在春訓時，悍將教練團曾告訴楊彬本季他在二軍會以先發為主，升上一軍後擔任長中繼，楊彬透露若有機會當然會希望競爭在一軍先發的可能，不過還是先求好再說。吳俊良則說有機會讓他在一軍先發，是否仍在牛棚則是還在評估。

(中時 )