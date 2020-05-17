花蓮縣礦石稅卡關，縣長徐榛蔚參加家扶活動，趁機向台下議員喊話。（花蓮家扶提供／許家寧基隆傳真）

每年開徵逾8億元的花蓮縣「礦石稅」，縣府日前將續徵礦石稅草案送交議會審查，遭決議「延後」再審，縣府估計若爭不到稅，7月稅收恐短少8000萬，縣長徐榛蔚17日出席家扶基金會「為愛接力」活動，趁機向議員喊話盼「府會合作」，一起守護花蓮兒童。

針對「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅」開徵金額、稅收運用等自治條例，議會日前要求縣長徐榛蔚赴一讀會專案報告，但當天僅由副縣長蔡運煌代為出席，引來議員不滿，要求退回草案，經議長張峻裁示，延到6月定期大會二、三讀會繼續討論。

縣長徐榛蔚今早出席花蓮家扶舉辦的「為愛接力」寄養家庭招募記者會，致詞表示縣府每年投入至少2000萬元協助寄養家庭照顧孩子，除了調高寄養費，也提供家庭喘息服務、到宅親職指導，持續守護花蓮兒童及少年安心成長茁壯。

徐榛蔚話鋒一轉，突然向議會喊話，強調礦石稅對財政僅5級的縣府非常重要，不僅用來支出花蓮山林保育，還推動社會福利、長照、老人及建設等，部分社福推動中央並沒有給錢，要靠地方自籌，希望議員們在5月底前「一定要通過！」

讓坐在台下的民政小組議員張美慧、張懷文及楊華美等人相當驚訝，民進黨議員張美慧直呼「這頂帽子扣太大！」認為縣府稱礦石稅多數收入用在社福支出，但稅收是統收、統支，縣府只要在來源及支出訂出標準機制及運用方式，相信議會絕無意見通過。

(中時 )