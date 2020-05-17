魔都嘻哈文化活動公司聯合位於台中北區的薆悅酒店舉辦網紅餐聚，網美慧慧與派翠相約一起出席。（馮惠宜攝）

慶祝台灣連續10天零確診，超過50名網紅齊聚在台中薆悅酒店開趴，現場結合休閒餐旅、生技、服飾等業者，要透過網紅、網美一起拼復甦，而擁有10萬粉絲的朱兒說，因為疫情衝擊，原本主業當舞團舞者，如今只能專心經營粉專，她也期盼各行各業揮別疫情陰霾，趕快復甦。

專辦時尚派對活動的魔都嘻哈文化活動公司，17日下午聯合位於台中北區的薆悅酒店舉辦一場網紅餐聚，只見一個個打扮入時的網美在場內場外穿梭，並不時自拍打卡，也私下分享經營IG與粉專的秘訣。

曾經是空姐的慧慧，平時經營IG有34000人追蹤，更是直播主，她說，疫情衝擊很多人都加入直播行列讓他們備感壓力，只能不斷精進；另外在IG擁有2萬粉絲的派翠則說，透過這樣的活動可以觸角更多元。

而粉專人數達8萬8千人的妞妞說，疫情讓宅經濟更夯，但投入的人也愈來愈多，不只競爭者變多，上門尋求要合作的廠商案量也增加80％，熱愛分享生活點滴的她表示，宅經濟是趨勢，她會繼續分享自己接觸到的新鮮事物。

(中時 )