受疫情衝擊，捐贈人數及物資也較同期減少3到4成。（張毓翎攝）

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成（左）說，其中以嬰兒奶粉、特殊營養品及紙尿褲最為缺乏。（張毓翎攝）

嘉義縣物資銀行今年扶植有工作意願及能力的個案，擔任物資配送員。（嘉義縣慈善團體聯合協會提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣物資銀行今年首次執行「愛串聯-嘉義縣物資銀行個案支持專案」，扶植有工作意願及能力的個案，擔任物資配送員，目前已有6名完成職前訓練，但因疫情，共餐服務單位停辦至6月底，使得原本有3名參與專案的配送員，這段期間無法協助配送，此外，受疫情衝擊，捐贈人數及物資也較同期減少3到4成，造成有物資不足的窘境。

嘉義縣慈善團體聯合協會8年前成立「物資銀行」，匯集各界愛心物資，供給有需求的弱勢族群，理事長周信成說，物資銀行除服務弱勢個案，也盼藉這項專案，將得來不易的物資送給相對弱勢的單位，該專案合作單位包括農糧署、縣內肉粽店、麵包店及生鮮商店，目前已執行4個月，每月服務累計約2500人次。

周信成說，初期有24位民眾報名，8名審核通過，符合資格的人可能需照顧家中年長者，還要接送小孩，無法從事長時間的工作，但能配合配送時間，每次利用約2小時，將生鮮類物資送至學生課後輔導班、長照據點等，他們每趟都獲得物資點數及油錢補貼，針對參與計畫的個案，未來將辦理就業及理財課程，進而媒合適合的工作職缺。

疫情期間，物資銀行每月服務的弱勢個案，從130增加至150戶。周信成說，從今年1月到現在，協會接受到的愛心物資及基金僅37筆，相較往年同期減少3至4成，此外，因這項專案剛起步，人力和資源都相對不足，縣內許多鄉鎮仍無法受惠，但為了防疫，配送員招募及服務據點的拓展都只能暫停，待疫情穩定後，才能開始強化服務能量。

(中時 )