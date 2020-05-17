黃子佼主持八大綜合台新節目《一個都不能少》，24日起每周日晚間8點播出，內容鎖定明星人物擔任主角，進行「同學會-主揪任務」，號召明星藝人的同學們一起重返母校。黃子佼日前在社群媒體發起「一人一照找同學，一個都不能少」活動，把自己學生時期與同學們的合照放上社群平台，邀大家「佼」出黑歷史，一起懷念學生時光。

黃子佼在粉絲頁公開大學時期與同學的合照，他特別用底片機重新拍攝照片，並寫下「照片是30年前世新」，珍貴畫面讓網友笑稱：「了不起的史料文物。」除了黃子佼外，包括孫淑媚、莎莎、郭彥均、竇智孔、唐振剛、黃偉晉、陳零九、邱鋒澤等藝人，也將過去與同學們的合照翻出來貼文響應，有趣的是，竟意外讓不少網友們得知原來同校有出明星人物。

該節目目前已邀請到鍾欣凌、江宏傑、屈中恆、邱勝翊（王子）、任容萱、陳漢典等人，輪流擔任主揪找同學，看同窗爆料吐槽當年糗照與糗事，讓觀眾也能從中回味自己的學生生活。

(中時 )