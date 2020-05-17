中國大陸研究人員5月初時指出，縱使新冠肺炎病患開始康復，病毒仍能存在男性的精液裡。這項研究由河南省商丘市立醫院的團隊檢測了在1、2月的疫情高峰期時，在該院治療的其中38名男病患，結果發現其中約有16%病患的精液中出現新冠病毒。

研究結果發表在「美國醫學會期刊網路開放」（JAMANetwork Open）網上，對此，泰國疾病管制署醫學專家馬諾蘇蒂（Veerawat Manosutthi）也呼籲，建議患者康復後30日內盡量不要有性行為，避免造成潛在傳播風險。

據泰國媒體《The Thaiger T》 引述馬諾蘇蒂的回應稱，確診病患在這之後若認為自己體內一定沒有病毒了，最好還是要戴保險套在「做愛做的事」。另外，為了個人安全起見，30天內也儘量不要有接吻，畢竟新冠肺炎能透過口沬傳染。馬諾蘇蒂表示，有鑑於大陸研究顯示新冠肺炎確診病患的精液內存有病毒，因此建議患者在痊癒後的30天內都不要發生性行為。

泰國近來疫情也有趨緩情勢，已連續兩周單日新增確診維持在個位數。（圖／Pixabay）

泰國3月時為因應新冠肺炎疫情，除了將多個國家和地區列為「疫情危險傳染區域」（Disease Infected Zones of COVID-19 outbreak），包括入境時，需要出示健康證明和強制隔離14天。不過隨著新冠肺炎疫情在亞洲趨緩，泰國政府15日宣布從16日起，大陸、香港、澳門和南韓自危險疫區名單中移除；此外，泰國本土疫情也出現趨緩，已連續2周單日新增確診病例維持在個位數，13日時更出現自3月9日以來首次單日無新增確診病例 。

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(中時電子報)