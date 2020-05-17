新冠肺炎疫情衝擊經濟表現，近日景氣差，多數民眾「能省則省」，間接影響社福團體勸募情形，但做善事，還有其他兼顧荷包的方法；不少人買東西拿到發票後，認為自己沒有偏財運，乾脆把它丟掉，不過，近年政府推動發票「愛心碼」，且使用方便，民眾消費時，在結帳前告訴店員想捐贈之社福單位的愛心碼後，就能完成捐贈。

許多社福團體去年受選舉捐款排擠，今年又遇到疫情，面臨募款不易、資源捐助中斷等情形，想辦園遊會等義賣活動，考量防疫為第一優先，無法如期舉行，嘉義家扶中心每年2月會籌募弱勢孩童助學金，但今年離發放時間不到1個月，助學金仍無法到位，中心人員趕緊聯繫善心企業及人士，才補足150萬元缺口。

不過，若有原先習慣做愛心的民眾，因經濟壓力無法捐款，或是沒有在「對發票」的人，不妨利用發票愛心碼做善事；多數民眾看到愛心發票箱，才會想到可捐贈發票，也有些人擔心不肖店家侵占公益發票，會主動寄給社福機構，因此，愛心碼推出後，不僅讓民眾使用電子發票捐贈更順利，也能防範不肖店家想A走公益發票。

民眾還能利用愛心碼，指定給自己想捐贈的社福機構，不用受限於傳統的發票箱；社福團體可透過財政部電子發票整合服務平台取得愛心碼，民眾可上財政部官網或下載「統一發票兌獎」app，搜尋各社福團體的愛心碼，結帳時告知愛心碼，即可將發票捐贈給指定社福團體。

(中時 )