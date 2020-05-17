日前，美國一紙禁令，限制華為使用美國技術和軟體在國外設計和生產半導體的能力，衝擊華為的半導體產業發展。對此，大陸商務部官網17日發布《商務部新聞發言人就美出台出口管制新規應詢發表談話》並強調，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

商務部表示，美國動用國家力量，以國家安全為藉口濫用出口管制等措施，對他國企業實施打壓、遏制，有為市場與公平競爭原則，無視國際經貿基本規則，更對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。

商務部對美呼籲，美國舉措損害大陸企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益，美國應立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件。

美國工業與安全局（BIS）15日突然宣布，將限制華為使用美國技術和軟體在國外設計和和生產半導體的能力，如此一來，華為的所有晶片，都將受到美國管制；美國甚至還修改外國產品規則，導致全世界半導體廠均受限制；另一方面，台灣的台積電則順利在美國建立第二基地，5nm市場將一家獨大。

(旺報 )