台南市鹽水區一名戴姓高中生家中經濟困頓，他考取機車駕照後，利用課餘時間打工賺取生活費、貼補家計，但上月晚間騎車返假時卻不慎自撞身亡，新營警分局員警處理時發現此一狀況，通報慈善團體及相關組織發起急難救助，今天前往慰問家屬並致贈善款，雪中送炭。

戴姓男子上月5日晚間10時許，從打工地點離開要返回鹽水區住所，行經新營區復興路鄰近國道1號新營交流道處路段時，因不明原因自撞路旁電桿，不幸身亡，員警處理事故，調查相關資料時，發現戴男是單親家庭，家境不好，還得打工貼補家計，意外遭劫也讓家庭狀況更為困頓，處境堪憐。

新營警分局員警與友人閒談時講到此事，正好有人是慈善團體新營天鳳宮成員，內部討論後決定以急難救助方式協助戴男家屬，今天天鳳宮代表林文華、莊雅敏及新營警局交通組長王鼎欽一同前往慰問家屬，致贈7萬4000元善款及生活所需用品。

新營警方指出，許多年滿18歲的高中生都會利用空檔考取駕汽、機車駕照，但新手上路，實際道路駕駛經驗不多，若有突發狀況反應不及較易肇事，警方也深入各級學校宣導，包括「勿無照駕駛」、「機車防衛駕駛」、「騎機車應戴安全帽」及「遵守號誌」等道路安全觀念，也在特定路段規畫勤務取締違規駕駛，保障用路人權益及民眾生命財產安全。

(中時 )