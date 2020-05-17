大陸首艘全通式甲板的075型直升機突擊艦(LHD)，已經開始發動機點火測試，顯示先前的失火並未影響該艦的工作進度。

防衛世界(Defense World)報導，075型的開發工作於2011年開始，在上海滬東中華造船廠以極快的速度建造，1號艦在2019年下水，隨後2號艦在2020年4月下水。

大陸網路上流傳的新圖片顯示，075的1號艦，已發出滾滾白煙，專家認為，這可能顯示該艦正在進行點火測試，調試發動機。

075型全長237公尺，排水量超過35,000噸，這是大陸第一種直升機突擊艦，可搭載30架直升機，假如具備垂直短距起降戰機，就可視為中型的航空母艦。該艦顯然是學習自美國的胡蜂級突擊艦，具有平直的全通式甲板，船艉具有航塢閘門，可進出登陸艇。該艦的防衛武器有H/PJ-11型 30公釐快砲，以及天燕90防空飛彈、紅旗10防空飛彈。

1號艦在4月11日發生小火災，大陸海軍專家表示，起火的原因可能是動力和機械系統問題，或是電焊產生的火花，火勢在當天就撲滅，並沒造成嚴重災情。

(中時電子報)