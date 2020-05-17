美國軍方在川普要求下參與並全力支援新冠疫苗的研發，由美裝備部司令佩爾納(左)擔任「曲速行動」的營運長。圖與佩爾納與白宮防疫專家佛奇（右)。（圖／路透）

美國總統川普昨日表示，他已任命兩位一位藥廠前總裁與一名四星上將負責領導一個名為「曲速行動」(Operation Warp Speed)的計劃，加速研發新冠疫苗。這個計劃的規模與影響堪比二次大戰時期研發研發原子彈的「曼哈頓計劃」，將在聯邦政府、生物製藥公司與軍方的協作下，希望於年底之前研發出新冠疫苗。

據美國《公共廣播電視新聞》(NPR)報導，川普週五於白宮任命的兩位曲速行動的負責人，一位是知名生物製藥公司葛蘭素史克藥廠 (GlaxoSmithKline) (GSK-US) 前總裁史勞威(Moncef Slaoui)，另一位是美軍裝備司令部司令佩爾納(Gustave Perna) 四星上將。

川普指出，美國政府1月 11 日就開始展開可以比擬曼哈頓計劃的「曲速行動」計劃，希望能大幅縮短研發新冠疫苗的時間，在聯邦機構、美軍和生物製藥公司協同合作之下，允許研究人員同進行多種疫苗的研究。這項新的計畫希望能打破一般需要12到18個月疫苗研發進程，爭取在今年底前以最快速度提供數億劑可用的新冠疫苗。

川普在對外公開「曲速行動」計劃時，還將它比擬為二戰時期美國的「曼哈頓計畫」，而一向被媒體界信賴的防疫專家佛奇(Anthony Fauci)則站在川普身後為其背書。

川普說，美國政府將擴增生產疫苗的設備與施打疫苗的器材，並意味著軍方將大幅且快速介入，包括動員軍方的設施進行儲存與運送。

不過專家指出，即便如同佛奇所稱的12到18個月疫苗研發時間表，也算是相當樂觀的估算。過去伊波拉病毒在2014年至2016年間爆發，但也一直到2019年12月美國食品和藥物管理局(FDA)才批准伊波拉病毒疫苗。

美國疾病管制預防中心CDC公布數據指出，預計到了6月1日，會有超過10萬人死亡。但媒體引述專家的估算，美國新冠疫情實際死亡人數早已超過了10萬人。

由於經濟與民意壓力，美國總統川普急於重啟經濟活動，他除了持續向國會爭取更多的紓困資金之外，也同時希望疫苗的研發能加速重啟經濟活動。川普還說，「有疫苗沒疫苗我們都要重啟，我們已經開始在做，有很多例子說明人們即使沒有疫苗，當病毒或流感來襲，也能靠自身的力量對抗它。」

(中時電子報)