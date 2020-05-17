歐盟會員國為了解封問題鬧內訌。法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner ）16日點名批評義大利未事先與其他會員國交涉協調就片面決定開放邊界。防疫不同調考驗歐盟的團結與凝聚力。

義大利總理孔蒂16日宣布，將允許歐盟觀光客入境，而14天強制居家檢疫將自6月3日起失效。法國立刻痛批鄰國義大利此舉會破壞歐盟團結，稱：「對我們而言，歐盟內（尤其是申根地區）所有決定都應該先協調，這點非常重要，但今天有人卻沒有這麼做。」

在法國，旅遊限制至少會維持到6月15日。卡斯塔納說：「邊界關閉是規定，這不會太快改變。」

法義是歐洲兩個疫情的重災區，但義大利當局似乎比法國還心急，迫不及待想重回正常生活，以及恢復停擺的經濟。

除了開放邊界允許歐盟旅客入境，義大利從18日起也會第二段解封，允許商家恢復營業。而健身房、游泳池、運動中心預計25日解封，電影院、劇場預計在6月15日重新開放。

(中時 )