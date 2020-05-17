高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，《台灣民眾電子報》實地找高雄市民進行街頭民調，11％高雄人會去投反對罷免票，會去投同意罷免票則高達71％。

《台灣民眾電子報》實地找高雄市民進行街頭民調，這次總共訪問了45人，「會去投反對罷免票」共有5票、11％，「不會去投票」的共有8票、18％，「會去投同意罷免票」的共有32票、71％。

會去投反對罷免票的一位女生表示，高雄已經讓民進黨執政這麼多年了，她是想換個黨，讓人做看看。真的做不好，4年後再換人也可以啊，不一定說要大費周章，還要罷免幹嘛的。此次罷免案，她覺得政治操作應該也是有因素，支持民進黨的人還是很多，因為畢竟年紀大的人，還是佔比較多。

一位中年男子表示不會去投票，因為韓國瑜做的還OK啊，比前任做得好。如果做得不好，罷免是應該。他一直在想，韓國瑜哪一點做不好，為什麼高雄市民要罷免他呢？他很不理解，到底是什麼原因，他也搞不清楚，所以他認為韓做得很好，罷免的人要考慮考慮一下。

一位小姐也說，要給韓國瑜一點時間，讓他做做看，可能之前做錯，但是現在給他一個機會，所以她不會去投票，也不會罷免韓國瑜。「不會因為大家要罷免他，我就罷免他」。韓國瑜那時可能為了選總統有點走鐘，在某方面可能忽略了高雄市民的心聲，所以很多人要罷免他，主要是這個原因；但她卻認為給他做做看，如果4年之後還是覺得不OK，那就換人做。

為何要罷免韓國瑜？一位先生說，時間還沒到，才兩三個月而已，韓國瑜就跑去選總統。另一位先生則認為，韓國瑜的形象不好，太輕浮。一名婦人受訪時表示，韓沒為百姓做什麼事，鋪路、造橋、挖水溝這些事、她覺得那只是前市長那個方案的延伸，並不是他的功勞，甚至認為高雄的新冠肺炎零確診，應該不是他的功勞，因為境外都有擋住了。

一位先生也直言要罷韓的原因就是，他認為韓說得到做不到，像愛情摩天輪、太平島挖石油 、F1賽車。一位婦人則認為，本來對韓先生寄望很大，但現在非常失望。一開始寄予很大的希望，比如他把南部很棒的水果外銷，還有漁業，「哇！真好，真的看到一線希望」，可是沒想到他跑去選總統，她覺得是沉不住氣。

(中時電子報)