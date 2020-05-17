在停賽2個月後，德甲足球在16日復賽，成為第一個重新開踢的頂級足球聯賽，共有5場比賽同時開打。儘管是閉門較量，沒有觀眾進場，但抗疫的細節在球場到處可見。

多特蒙德與沙爾克04開踢前，沙爾克04隊球員戴著口罩走進球場。(路透)

All match-balls will be disinfected at half-time in the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/xpBg7qDJGV — Squawka News (@SquawkaNews) May 16, 2020

規定包括，三令五申勸諫球員不要吐口水，替補席上的球員必須保持社交安全距離，賽後雙方不得握手，慶祝進球也要遵守社交距離規範，盡量不要擁抱，半場時所有比賽用球都要消毒，工作人員全部戴口罩。賽前專訪，教練也都戴上口罩。對他們來說，這些規定有些綁手綁腳，但在疫情尚未完全結束的當下，仍然得慢慢習慣。

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5 — Get French Football News (@GFFN) May 16, 2020

閉門比賽因為沒有開放球迷進場，少了過往比賽的喧嘩吼叫吶喊鼓掌等聲響，球場裡什麼聲音反而格外響亮清晰。球員向隊友喊叫提醒，球員互噴垃圾話，懊惱時的仰天長嘯，開心時的狂吼，全都聽得一清二楚。

但尷尬的是，過去可能被喧鬧聲掩蓋的三字經四字經五字經，這下無所遁形。沙爾克04隊的法國後衛托迪博(Jean-Clair Todibo)，對著多特蒙德的挪威前鋒哈蘭（Erling Haaland）飆四字經「X你阿嬤」，因為場上空空曠曠，麥克風收音格外清楚，結果大家都聽到了。

(中時 )