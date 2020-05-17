繼「九0手槍」亮相後，台灣新冠疫情今天已連續10天「0確診」，國防部特別用AAV7兩棲突擊車，發射反紅外線煙幕彈，形成的煙幕雲，送大家10顆「甜甜圈」，來感謝所有第一線的防疫人員吧！⁣

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國防部發言人室說，在國軍聯合登陸作戰演訓中，常常會看見天空中的黑色煙霧，因為形狀的關係，所以許多人都戲稱它叫做「甜甜圈，但事實上，發射煙幕彈的重要功能，是為了掩護地面車輛運動與部隊行動，在戰場上有效提高生存率呢！

同時，國防部提醒國人，今天假日各地晴朗好天氣，把握休息時光，不管是外出覓食或玩耍，請務必落實防疫新生活運動，保持社交距離、勤洗手及戴口罩的好習慣，相信你我同心，必能擊退疫情！

另外，雖然黃蜂颱風已就地解散，減弱為熱帶性低氣壓，但還是要注意可能帶來的水氣及局部大雨，提醒大家做好防汛準備，才能有備無患，守住平安與健康！

(中時電子報)