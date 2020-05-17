成晉滑倒。

樂天桃猿本季成晉認真的態度以及守備表現獲得教練團青睞，以黑馬之姿搶下一席開季名單位置，不過13日一次中外野守備「滑倒」失誤讓他超懊惱，他表示不是草皮問題，而是自己釘鞋太舊卻沒注意，現在已經換新的釘鞋了。

13日樂天桃猿對上統一獅，當天桃猿守備接連出現失誤，先前成晉已有一次滑倒，5局上半面對陳重羽敲出的飛球，在跑定位的過程中又突然滑倒，不僅讓陳重羽上壘後偷笑，該局又多掉1分。該局猿隊發生3次守備失誤，成晉離奇滑倒也成為球迷熱議的話題。

成晉表示當時滑倒單純是沒注意腳步，釘鞋也穿一陣子沒有換導致的，為了接飛球煞車太倉促，滑倒後自己很懊惱，「前面有失誤，投手已經比較沒信心投不進去，我又發生失誤影響球隊士氣，所以很自責。」成晉表示之後教練團也有詢問狀況，也趕緊將釘鞋汰舊換新。

目前成晉由於戰力安排暫時以替補為主，他認為代打上場要更把握機會，過去上一軍機會沒這麼多時得失心比較重，現在有穩定打席，加上前面有學長頂住壓力，上場更能大膽攻擊、不怕失敗。

(中時 )