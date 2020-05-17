台灣民眾最愛逛的美式賣場好市多，可以用比外面更低廉的價位買到相同產品。一名網友就分享，日前他到好市多買了一款知名運動品牌的拖鞋只要675元。原本是打算和大家分享情報，不料，大部分的網友看到後都直言，這雙真的是會臭到沒朋友。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，圖片裡是知名運動品牌的拖鞋，原PO表示，這雙好看好搭配，就立刻買起來，並透露了價格只要675元，非常划算。

網友分享在好市多買的拖鞋才675元，他覺得好看又好搭，不料被網友吐槽很容易臭掉。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

沒想到，照片一貼出，底下網友看到後忍不住洗版透露，這雙拖鞋完全不能碰到水，因為絕對會臭到沒朋友，「我在宜X利買的199拖鞋都比這香....」、「看到照片就聞到味道」、「這碰到水臭到不行哈哈哈」、「不喜歡它腳背會吸水的設計」、「背面吸完水的臭味⋯⋯不可能再買一次」。

有的網友就說明，「LOGO下方腳背貼上去處，應該有類似海棉那種材質，可能就是那個地方在臭」。

(中時電子報)