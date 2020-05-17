桃園市桃園區1間超商藍姓店員清晨疑似身體不適、意識模糊，警方獲報後趕往，並通報消防隊員前往。因店員擔心無人顧店，警方聯繫到店長後，還協助顧店，讓店員安心就醫。

桃園警察分局中路所警員賴滋穎及李紹銘接獲民眾報案，民眾表示，前往超商購物時，發現店員可能因為身體不適意識糢糊，請警方派員協助。

員警抵達現場，與藍姓店員交談時，發現其回應遲緩且答非所問，立即通報消防人員到場協助，經初步檢查可能是突發心血管疾病，情況危急需即刻送醫進一步檢查。

但店員責任心重，擔心無人看管店面，原本想通知店長，但因為頭腦極為暈眩一片空白，想不起聯絡電話，想要勉力撐到7點交班再就醫，員警勸導他以身體為重，並答應立即協助通知店長，在其他店員到場交班前不會離開，藍先生才放心就醫，經透過查詢與店長取得聯繫，店長表示會立即趕來，但需要一點時間。

員警因此協助看顧店面，並向顧客及送貨人員說明情況，直到店長趕到，員警向其說明事件始末後才離開，所幸藍姓店員經檢查治療後，目前已無大礙。

(中時 )