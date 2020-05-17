衛福部桃園療養院的青少年受到疫情影響，情緒起起伏伏。院方結合藝術治療，讓學生創作防疫漫畫集。完成後作品，青少年希望能分享給衛福部長陳時中及團隊，感謝防疫期間的用心與付出。

桃療護理長謝彬彬表示，治療的青少年過程中，發現有部分青少年，因為疫情變化，產生焦慮的情緒。她說，因為部分治療的青少年，較為敏感，對於疫情或者防疫措施，都有特別在意的狀況。

為此治療師們討論後，採用藝術治療元素，融合認知教學，其中飛飛、夜子及风玥3名青少年喜愛藝術創作，3人也在老師指導下，利用1個月時間，創作「大手牽小手－桃園療養院打擊COVID－19動起來」漫畫集。

謝彬彬指出，青少年對於新冠肺炎不清楚而感到焦慮，但是透過漫畫中，逐一解釋疫情，以及防疫的措施和原因，也讓青少年們更了解新冠肺炎。甚至返家後，還會做起防疫小尖兵，主動教導家人防疫的方式。她說，孩子們在院裡面，面對防疫措施，當然會照做，但不見得知道理由，透過漫畫，孩子更清楚，也更樂意執行。

漫畫集完成後，青少年們也希望能將作品分享陳時中以及防疫團隊，感謝他們從疫情爆發以來，這段時間的用心與付出。

(中時 )