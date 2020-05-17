蕭敬騰（老蕭）2016年5月與華納唱片三度續約3年，合約期間日前屆滿，各大唱片公司瘋搶歌王加盟；據了解，在中港台擁有眾多大牌歌手的環球唱片，去年底開始和老蕭的經紀團隊多次碰面商討，過程十分融洽，考量到環球旗下人才以及資金雄厚，老蕭為求自我突破，雙方合作箭在弦上。

老蕭出道13年來，共推出6張個人專輯、3張翻唱專輯，並率領「獅子LION」發行3張專輯，作品全由華納唱片發行，還不包括EP及單曲等，為公司帶來極大效益，粗估老蕭與華納合作12年來，共創下近15億台幣的產值，相當驚人。

老蕭的經紀人Summer曾表示，有不少公司開出天文數字想挖角，甚至有人直接拿空白支票任她填寫金額，希望可以搶到老蕭合作，但老蕭個性念舊不為所動。不過近幾年華納旗下吳克群、蔡依林、李榮浩陸續出走、各自闖出一片天，而林俊傑自組音樂公司、製作唱片，更將音樂事業推向新高峰，有了這些前車之鑑，老蕭動念在所難免。

做音樂向來拚勁十足的老蕭，雖居歌壇不敗地位仍希望有所突破，盼與更多音樂人激發新火花，因此合作對象鎖定國際唱片公司，其中以旗下重量級歌手眾多的環球唱片為首選。對於老蕭即將揮別老東家、合作環球一事，今17日求證Summer及華納唱片均不做任何回應。

(中時 )