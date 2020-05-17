眾所周知「清新女神」田馥甄(HEBE)當年參加電視節目甄選，脫穎而出以女子團體「SHE」成員身分出道，多年後單飛出專輯創下佳績，在小巨蛋開過多場個人演唱會，無論顏值或是歌唱實力都備受肯定，然近來被粉絲挖出17歲時就曾上節目選秀展歌喉，美聲依舊卻受到阻礙，按下淘汰鈕的竟是「姐姐」謝金燕。

已在歌壇奠定女團及個人歌手地位的田馥甄，近來被粉絲專頁「女神就是田馥甄」挖出早在出道前就曾參加吳宗憲、陶晶瑩主持的《綜藝大國民》殘酷舞台單元，當年才17歲的她，穿著休閒細肩帶小可愛、牛仔褲上節目，一臉青澀稚嫩唱著順子招牌曲〈寫一首歌〉，被憲哥盛讚不但歌聲好，臉蛋還像嫩版張玉嬿，然卻遭評審謝金燕按了淘汰鈕。

謝金燕解釋，田馥甄剛上台時讓她有些驚艷，給人感覺「很亮」，但「後來的表現讓我沒感覺」，憲哥連忙緩頰，拿了王菲唱歌也都「一號表情」做舉例，陶子則提到田馥甄會模仿王菲，讓她現場表演，效果相當不錯，果真逆轉了評價，最後田馥甄成為當集節目唯一過關的選手。

(中時電子報)