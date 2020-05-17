王博程同學表示，各科老師都細心教導，還精心製作許多應考小秘笈給大家參考（翻攝照片／戴上容新北傳真）

109年國中會考今天結束，三重區格致中學國中部考生在鄰近的三重商工考試；陪考教師表示，全體師長鼓勵格致學子們沉著應試，尤其今年適逢防疫期間應考，校方為考生做了萬全準備和措施，期許學生都能穩定應試。

格致中學創立於1962年致力辦學，國中部有20個班級，學生共有769人。校方辦學以來培育超過100位醫生，高中二年級跳級升大學者，十年共有21人。

今天剛考完會考的同學王博程說，最感謝導師蔡祺茂，考前時時關心全班的讀書進度和協助紓緩應試壓力，會考前一天還自掏腰包，請全班的同學吃蜂蜜蛋糕補充體力，和祝福大家考運亨通。

王博程同學也表示，各科老師都細心教導，還精心製作許多應考小秘笈給大家參考，讓大家面對各科考試都能夠沉著應戰。此外，格致中學校長鄭經綸更是親切無比，在寒假時請全校學生吃溫暖的臘八粥，大家對學校給予的祝福都印象深刻。

(中時 )