遠東銀行等7家同屬於中小型的民營銀行，面對新冠疫情帶來的經濟衝擊，出現兩極現象。惠譽信評最新針對京城銀行、陽信銀行、瑞興銀行，將其評等展望調整至負向，遠東銀行、上海商業儲蓄銀行，台中商業銀行，以及安泰銀行的評等展望，則獲得確認為「穩定」。

惠譽信評表示，評等展望被調整為負向的3家銀行，關鍵多在於該家銀行的風險偏好較高，包括銀行自有的投資部位，以及業務放款的集中度風險，風險緩衝相較同業容易受到較大的波動。

以陽信銀與瑞興銀為例，惠譽分析師團隊指出，在新冠疫情造成的經濟弱化下。兩家銀行的資本條件已然出現風險緩衝的壓力。反之，維持評等展望穩定的安泰銀行，則可以維持適切、且對應其評等的風險損失緩衝。惠譽指出，4月29日再度更新全球經濟成長的預估值，2020年將呈現嚴重衰退並全年負成長3.9％，台灣為出口導向的經濟體，2020年GDP成長將下降至0％，明顯較2019年的2.7％，嚴重衰退。據此，惠譽將台灣銀行業的經營環境評等，由「a／穩定」調整至「a／負向」。

惠譽進一步分析，7家中小型銀行本身的信用體質，並不是取決於經營環境評等，但是，全球經濟環境惡化將對銀行財務狀況、銀行放款對象的還款能力造成壓力，這部份需要反映在個別銀行的信用條件上。

(工商 )