今年國中教育會考上午結束，教育部表示，過去兩天考試，共34位考生因為發燒而到備用試場應考，另有2位考生口罩違規該科可能被計零分。其中一位新北考生昨天與今天都因口罩違規，5科恐怕全部零分。對此，宅神朱學恒在臉書上突破盲點噹說：「反正我本來分數也不行，不如歷史留名吧（脫）」。

國中教育會考結束，教育部國教署副署長許麗娟表示，昨天有一位新北考生因為口罩未戴妥，監考老師多次勸導無效，數學、國文及寫作測驗等3科可能被以零分計算。

新北這位考生今天考自然科及英語科時，仍是同樣的狀況。依規定，口罩違規的考生，該科零分計算。

不過許麗娟說，各考區及全國試務會都還會開會逐一討論違規事項，這兩位口罩違規考生的狀況，會再進一步檢視，不會冤枉他們。

看了此現象的新聞，宅神朱學恒在臉書上打趣，他開玩笑幫腔補上考生的內心os:「反正我本來分數也不行，不如歷史留名吧【脫】」。一句話突破盲點的po文，讓許多網友看了笑翻，留言「跟爸媽比較好交待吧！是我忘了口罩，不是我考不好」、「+0，蔚為風潮」、「有中二精神」、「是有什麼難言的困難嗎？還是叛逆不想考？」但也有嘆說，「我們這邊，沒帶口罩，連進考場都不行。非常時期，大家配合一下，有那麼難嗎？」。

(中時電子報)