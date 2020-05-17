新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診人數飆破460萬例，造成至少31萬人死亡，嚴重衝擊國際經濟，也使得許多國家的醫療體系近乎崩潰，就連殯葬業也不堪負荷。其實去年就有一名印度神童預言，2020年會迎來恐怖危機，不過更讓人擔心的是，他指出今年12月20日，將發生一場更為慘烈的災難。

印度這名天才少年阿南德（Abhigya Anand）生於2006年，從小就對經文感興趣，也喜歡看神話、求學問，現年14歲的阿南德，已習得英語、梵語、泰米爾語、信德語、印地語和卡納達語等多種語言，小小年紀就已取得草藥微生物學研究生學位，還是印度頗富盛名的占星師，甚至開課教授占星。

阿南德於去年8月在YouTube上傳影片，標題聳動寫下「2019年11月到2020年4月的世界大浩劫」，他以占星術預言全球將面臨一場大災難，將從2019年11月開始，一直到今年3到4月攀上高峰，病毒的嚴重性會在5月29日後慢慢趨緩，這支影片近來受到關注，不少人認為他的預言相當精準。

不過接下來的預言讓人更加擔憂，阿南德4月初上傳了一支「2020到2021年世界的未來」影片，內容指出人類將會研發出新冠肺炎的疫苗，但在今年12月20日到明年3月31日期間，會迎來比新冠肺炎更為嚴重的大災難，可能會出現更多新型病毒，甚至是超級細菌（superbugs）。

阿南德透過占星指出，2021年2月10日會發生巨大的天象變化，造成全球經濟崩盤，因此他也嚴正呼籲，人類必須停止屠殺動物，並且愛護大自然，多吃有機食物，否則將面臨地球的懲罰。最後阿南德表示，「我不希望人們因我的預言而恐慌，願這場災難性的疫情盡快結束。」

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(中時電子報)