指揮中心記者會上準備了十隻龍虎石斑，象徵國內十天零確診。(圖/指揮中心提供)

【現場直播】中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.05.17

國內疫情趨緩，「防疫五月天」功不可沒，人氣超高的衛福部長陳時中，直接被納入今年福隆沙雕主題，展現抗疫英姿。面對媒體詢問看到沙雕的感想時，陳時中驚呼「實在做得很棒」，不過下一句竟不小心噴出真心話，笑翻眾人。

2020福隆沙雕藝術季5月30日登場，有沙雕師以陳時中為靈感，雕刻出陳時中手拿疾管署巨旗，對抗疫情的英姿。陳時中今天在疾管署記者上被問到有什麼感想時，他表示：「很抱歉我到現在沒有看到照片」。會後有記者直接秀出照片，陳時中一看直呼做得很棒，接著又幽默的說：「能夠把我做得更年輕一點更好」，陳時中笑著說：「我的年紀差不多這樣，但人都有這樣的期待啦！」似乎吃了誠實豆沙包的發言，讓在場防疫五月天與媒體記者都大笑。

繼龜苓膏、荷蘭焦糖煎餅後，指揮中心今天記者會上又準備了十隻龍虎石斑，象徵十天零確診。陳時中解釋，因為昨天第九個零，所以漁業署就去釣魚，「昨天九班（台語），迎接今天的石斑，跟大家一起分享」。國內連續十天零確診，陳時中主持者會時，看起來心情也特別好。

(中時電子報)