到今天為止，卡達新冠肺炎確診達3萬972例，雖然僅15死，但該國人口不到3百萬，人均感染率名列全球最高的國家之一。為了遏止疫情蔓延，自今天起，卡達祭出強制戴口罩措施，只要踏出家門，民眾就必須戴口罩，除了獨自開車時例外。

受到新冠肺炎疫情影響，卡達首都杜哈的一處兒童遊樂場空無一人。(路透)

這項今天上路的命令規定，多次公然違反者，最高將面臨3年牢獄之災，或者不超過20萬卡達里亞爾（約台幣165萬元）罰款。

在卡達，目前清真寺，學校，購物商場依然關閉，但為了2022年世界盃足球賽而興建的相關工程工地，雖然維持開放，但都有配套防疫措施。

(中時 )