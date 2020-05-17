卡達強制規定戴口罩 違規關3年或重罰165萬台幣 19:012020/05/17 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卡達強制戴口罩令今天上路，違規者將被重罰。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 到今天為止，卡達新冠肺炎確診達3萬972例，雖然僅15死，但該國人口不到3百萬，人均感染率名列全球最高的國家之一。為了遏止疫情蔓延，自今天起，卡達祭出強制戴口罩措施，只要踏出家門，民眾就必須戴口罩，除了獨自開車時例外。 受到新冠肺炎疫情影響，卡達首都杜哈的一處兒童遊樂場空無一人。(路透) 這項今天上路的命令規定，多次公然違反者，最高將面臨3年牢獄之災，或者不超過20萬卡達里亞爾（約台幣165萬元）罰款。 在卡達，目前清真寺，學校，購物商場依然關閉，但為了2022年世界盃足球賽而興建的相關工程工地，雖然維持開放，但都有配套防疫措施。 (中時 ) #卡達 #口罩 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 冷氣調16度還是熱 內行人曝3解法 11:572020/05/13 生活 嘉縣口罩鬆綁 各縣市謹慎評估 04:102020/05/14 地方新聞 疫情衝擊扛不住！藍心湄KiKi餐廳王國 旗艦店6／16起掰掰了 11:362020/05/14 娛樂 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 新北鬆綁 戶外免戴口罩 04:102020/05/16 地方新聞 台北大學21歲女大生南投登山失足墜谷亡 12:542020/05/16 社會 國中教育會考首日 師生與家長配合防疫 13:132020/05/16 生活 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 19:192020/05/16 社會 兩毒蟲偷遍寺廟 竊恒安宮神明金牌後被逮 20:252020/05/16 社會 都會大小事》下罟子漁港改造 發展觀光 11:002020/05/17 生活 國際熱門新聞 病毒絕不源自武漢實驗室！鍾南山曝逼問石正麗內幕 - 國際 金正恩又傳死訊 前領袖肖像被移除 - 國際 5G散播新冠？各國訊號基地台被毀了 - 國際 以色列媒體：陸駐以大使陳屍官邸 - 國際 應驗新冠疫情爆發！印度神童再預言：12月迎更慘烈災難 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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