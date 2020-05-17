北部建商爭相進軍台中市場，新案紛紛傳出捷報！其中，鉅陞建設插旗北屯機捷特區的首案「敦富花園」旗開得勝、開案一個半月締造熱銷七成佳績之後，台中第二件作品將於台灣大道與公益路商圈推出「東方博舍」案，產品規劃17-28坪的精品宅，接待中心尚未公開，卻已接獲逾1,200組預約賞屋客，成為業界矚目的新案。

鉅陞建設總經理褚學忠與鉅陞股東、同時也是「東方博舍」代銷業者-海悅國際開發總經理王俊傑，雙方開心攜手宣布，「東方博舍」因為市場反應熱烈，最快5月底進場開案，總銷約20億元。

鉅陞建設總經理褚學忠表示，台中草悟道生活圈向是大坪數豪宅的天下，如北部建商南下推出的「忠泰老佛爺」、「勤美之森」等豪宅案，每戶動輒數千萬元起跳；鉅陞「東方博舍」打出「家與飯店之間的行旅居所」為定位概念，逆勢推出17-28坪、1-2房的精品宅，總戶數僅131戶，是草悟道生活圈10年首見的小豪宅案。

褚學忠強調，鉅陞建築規劃團隊特別前往四川取經，借鏡亞洲剛得到最佳設計酒店大獎的國際精品飯店-成都「博舍」。該飯店結合東方人文古蹟及現代新建築意象外觀，成為城市歷史人文與未來當代最美建築。

台中「東方博舍」規劃以傳承城市文化、結合國際當代設計、融合街廓公共藝術，表現傳統美學為出發；在建築量體上，「東方博舍」以東方山水語彙為意象，串接空中跳島陽台，營造有如山水畫的疊韻幽遠，公設與景觀同時表現新東方元素，以低調奢華之姿，註解當代建築美學。從目前預約破千組的熱況來看，證明該案獨特的規劃設計、已經創造市場潮流！

值得一提的是，鉅陞建設創立短短3年多以來，在北、中地區累計推案量超過250億元、熱銷破千戶，從板橋、新莊、桃園青埔推案外，今年首度進軍台中、插旗北屯機捷特區推出「敦富花園」、目前已熱銷逼近八成；鉅陞趁勝追擊、一口氣在台中市購買五塊精華土地，全都位於熱鬧的西區與南屯區，展現深耕台中房市的決心。

(工商 )