新冠疫情衝擊各行各業，電商巨擘亞馬遜卻大賺，創辦人貝佐斯更成了地表首位破兆美元的富豪，但有些送貨員卻分不到半點好處。為了節省成本，亞馬遜將送貨服務外包給第三方，第三方為了省成本，多半與送貨員簽的是承攬契約。拜疫情之賜，送貨員的接單數暴增，但無論是福利和薪資都沒有因此而受惠。

加州42歲單親母親威廉斯（Adrienne Williams）表示，她為亞馬遜送貨，但亞馬遜卻負我們所托。

她說：「就算我身穿亞馬遜制服，開亞馬遜的貨車進亞馬遜的倉庫，遞送亞馬遜的包裹，但我們仍不算亞馬遜員工。」

她說，聘她送貨的公司雖承諾會提供健康照護福利，結果卻沒兌現。她表示：「零時工期待聘雇人能負擔健保福利，但多數承攬亞馬遜送貨業務的第三方無力承擔這項支出。」

威廉斯也說，她之前得知自己不適用亞馬遜給予員工和約聘臨時工的「救濟方案」，後來雖然適用，但她還是什麼福利都沒拿到。

亞馬遜表示，公司在全球約有800家第三方送貨服務供應商，但亞馬遜未說明有多少人替這些供應商工作。

亞馬遜去年鼓勵員工離職創立自己的物流公司，並提供1萬美元（約新台幣30萬）資助，幫亞馬遜遞送包裹。但不少業者因為未達標，而被亞馬遜解除合作關係，送貨員也一併失業。

威廉斯說：「病毒襲擊時，就能明顯看出這些送貨服務供應商因為財務不充裕，很難顧好生意。」按規定，貨車要消毒，司機要受訓，但因為財力不濟，雇主很難達標。而她因為簽的是承攬契約，隨時可被雇主解雇，所以亞馬遜提供的救濟福利，她啥也拿不到。

(中時 )